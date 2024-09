«J'en sais beaucoup sur vous» : des escrocs utilisent Google Maps pour vous menacer et vous arnaquer

Le courriel paraît plus vrai que nature, mais c'est bel et bien une énième arnaque en ligne. Depuis plusieurs semaines, des faussaires menacent de divulguer des vidéos intimes, dont vous seriez à l'origine, ainsi que diverses informations personnelles vous concernant. "Je vous suggère de lire attentivement ce message. Prenez un moment pour vous détendre, respirer et l'analyser en profondeur. Nous parlons de quelque chose de sérieux ici, ce n'est pas un jeu. Vous ne savez rien de moi, mais j'en sais BEAUCOUP sur vous et en ce moment, vous vous demandez comment, n'est-ce pas ?", peut-on lire dans ces mails rapportés par le site américain 404media et relayés par BFMTV.

L'escroc assure avoir infecté votre ordinateur avec un logiciel espion

L'arnaqueur connaît en effet votre nom complet, votre numéro de téléphone et votre adresse et prend soin de tout lister dans son message pour impressionner au maximum ses cibles. Et ce n'est pas tout. Le message s'accompagne généralement d'un fichier PDF contenant une photo de votre maison ou de l'immeuble dans lequel vous résidez. Des clichés récupérés à travers Google Street View, cette fonctionnalité accessible sur Google Maps qui permet de parcourir n'importe quelle ville comme si vous y étiez, grâce aux photos capturées par les voitures de Google. Ces informations sont, en effet, assez faciles à retrouver sur internet.

Mais l'escroc prétend également avoir installé Pegasus sur l'ordinateur de sa victime. Il s'agit d'un logiciel espion capable d'intercepter vos échanges à travers des messageries, cryptées ou non, mais aussi de récupérer vos contacts, vos photos ainsi que votre géolocalisation et même de prendre le contrôle de votre caméra. En juillet 2021, 17 médias avaient révélé l'existence d'un vaste système de cyberespionnage via ce logiciel qui avait notamment visé le président français Emmanuel Macron.

Une tentative de "sextorsion"

Dans le cas de ce faux e-mail, l'escroc réclame le versement d'une rançon pour éviter que vos données ne soient divulguées. "Votre sale secret restera privé. Je détruirai toutes les données et preuves une fois que vous aurez envoyé le paiement", indique le courriel. Tout cela est évidemment faux et s'apparente, selon 404Media, à une tentative de "sextorsion", une manœuvre visant à récupérer de l'argent par le biais d'images à caractère sexuel. Une escroquerie qu'il est d'ailleurs possible de signaler sur la plateforme Pharos qui traite des comportements et contenus illicites en ligne.

Certains internautes rapportent même des imprécisions dans le mail adressé par les faussaires. Sur le forum Reddit, l'un d'entre eux indique que la photo jointe ne correspondait pas à son domicile, mais à son école. D'autres ont repéré des inexactitudes dans les adresses et même dans les numéros de téléphone. De quoi définitivement vous convaincre du caractère fallacieux de cet e-mail.