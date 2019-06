Comment des millions de fausses entreprises essayent de nous arnaquer sur Google Maps

Google Maps, c'est en quelque sorte les Pages Jaunes du 21ème siècle. On se sert tous les jours du service de cartographie le plus utilisé au monde, que ce soit pour trouver un bon restaurant, un plombier près de chez soi ou simplement une adresse. Mais, selon le Wall Street Journal, Google Maps serait infesté par des millions de fausses entreprises qui ne cherchent qu'à nous arnaquer.

Des arnaques de toutes sortes

Il y a plusieurs cas de figure. D'abord, il y a des entrepreneurs qui créent quantité de fausses adresses pour faire croire qu’ils ont tout un réseau, afin d'apparaître toujours près de chez vous. D’autres s’installent fictivement à la place de leurs concurrents en payant des sociétés qui les font apparaître sur Google Maps, pour seulement 100 dollars. Et puis il y a carrément des arnaques, des entreprises qui n’existent pas du tout et vous renvoient vers un numéro payant pour vous extorquer de l’argent. Au total, des centaines de milliers de fausses annonces de ce type paraissent chaque mois. Google assure en débusquer la plupart avant publication mais certaines passent entre les mailles du filet.

L'enquête du Wall Street Journal porte sur les États-Unis. Ainsi, les journalistes ont testé 20 adresses de plombiers à New York : seules deux entreprises étaient bien situées à l'endroit indiqué et y recevaient réellement des clients ! Mais les experts interrogés par le journal estiment que ces escroqueries touchent le monde entier. En une seule journée, on peut trouver jusqu'à onze millions de fausses annonces sur Google Maps. Le géant américain indique de son côté avoir supprimé quelque trois millions d'entreprises frauduleuses rien qu'en 2018.

Les escrocs visent nos moments de faiblesse

Selon le journal économique américain, il faut particulièrement se méfier des entreprises fournissant des "services d’urgence" : serrurerie, plomberie, électricité, dépannage automobile, etc. Ce sont des services qu’on utilise quand on n'a pas le choix, donc on est moins vigilant. Quand on est enfermé dehors ou qu’on a une fuite dans la salle de bain, on ne prend pas forcément le temps de vérifier que le serrurier ou le plombier est bien qui il prétend être sur Google. D'autant qu'on se déplace rarement dans ces boutiques en personne.

Et c'est là qu'on se fait avoir justement. Dans ce genre de cas, la conséquence la plus courante est de tomber sur un entrepreneur peu scrupuleux qui risque de vous faire payer ses services bien trop cher et surtout sans garantie sur la qualité.

Restez vigilant et prenez votre temps

Pour ne pas se faire arnaquer, il faut rester vigilant quand vous faîtes appel à une entreprise sur Google Maps. Même dans l’urgence, il faut prendre son temps. Vérifiez, par exemple, que l’adresse indiquée sur Google Maps correspond bien à une boutique réelle. Pour ça, vous pouvez vous aider de Google Street View. Si c'est un boulanger qui est installé à l'adresse indiquée par un serrurier, il y a certainement anguille sous roche. Regardez aussi s’il y a un site Internet : en général ça permet de distinguer facilement une entreprise fiable d’une arnaque.

Et puis n’hésitez pas à bien vous renseigner quand vous appelez, en demandant à l’avance le prix de l’intervention par exemple. Un entrepreneur certifié ne vous cachera pas ses prix tandis qu'un escroc aura tendance à rester flou. En revanche, méfiez-vous des avis des clients. Ils peuvent être un indicateur mais ce n’est pas toujours fiable : sachez que des entreprises achètent de faux avis pour remonter sur Google.