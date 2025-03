Tesla : à Lyon, un groupuscule d'extrême-gauche appelle à détériorer des véhicules de la marque pour viser Elon Musk

Article Suggestions

C'est un phénomène qui inquiète de plus en plus les autorités : les exactions visant directement les garages automobiles et les voitures de la marque Tesla se multiplient ces derniers jours. À Toulouse, mais aussi à Lyon, des villes où des groupuscules d'extrême-gauche sont fortement implantés. Derrière ces incendies volontaires : une cible, Elon Musk, le patron de Tesla.