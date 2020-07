Cette année, les vacances d'été ont un goût doux-amer pour des millions d'écoliers

REPORTAGE

Après une année scolaire mouvementée, marquée par une longue interruption provoquée par l'épidémie de coronavirus, quelque 12,4 millions d'élèves se retrouvent en vacances vendredi soir. Mais ceux de l'école primaire Gutenberg, dans le 15e arrondissement de Paris, étaient peut-être un peu moins contents que d'habitude, tristes de quitter leurs camarades seulement quelques jours après la reprise.

Louise, par exemple, se languit déjà de ses amies. "Je suis un peu contente car je vais rester un peu en vacances, mais un peu triste parce que je ne vais plus voir mes copines", explique-t-elle à Europe 1. "J'ai le numéro de quelques unes, mais on ne pourra pas se voir en vrai."

"Je vais au Mexique... non c'est une blague"

Certains parents n'accueillent pas non plus ces vacances avec enthousiasme, alors que le retour en classe avait constitué un soulagement, après de longues semaines d'école à la maison. "On sentait qu'ils s'ennuyaient un petit peu. Donc, retrouver leur maîtresse, leurs copains, c'était important", raconte une mère.

D'ici à la rentrée, il faut donc organiser les vacances, même si les destinations sont un peu plus limitées que les années précédentes en raison de la crise sanitaire. "Je vais au Mexique... non, c'est juste une blague", s'amuse un enfant. Pour d'autres, ce sera l'occasion de passer des moments en famille. "Je vais aller chez mes tantes, ensuite chez ma marraine", dit une écolière.