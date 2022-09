«Je n'ai que quatre copains dans ma classe» : les enfants ont repris le chemin de l'école

C'est toujours un moment fort dans toutes les familles : la rentrée des classes. 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école ce jeudi ou ce vendredi pour certains. Pour la première fois depuis deux ans, les restrictions sanitaires ne perturbent pas la reprise. Finis les masques et les tests à répétition. Europe 1 s'est rendue devant un établissement du 17e arrondissement de la capitale. Les élèves ont franchi un cap, ils ont fini leur première matinée de cours.

Des enfants "impatients de retrouver leurs copains"

Les portes se sont rouvertes à 11h30 pour la pause déjeuner des enfants. Et les parents qui attendaient leurs petits semblaient eux aussi surexcités. Ils se pressaient sur le trottoir pour recueillir les premières impressions. Paul, 9 ans, raconte à Europe 1 sa première matinée en CM1. "On a commencé par regarder les prénoms sur une liste, puis après, on est monté [dans la classe de] notre maître qui nous a tout présenté. On a fait des exercices de conjugaison, puis c'était déjà la fin de la matinée. Je suis dans la classe qu'avec quatre copains et c'est dommage", regrette tout de même le petit garçon.

Une maman attendait aussi son petit César, six ans en CP, et elle était un peu fatiguée. "Il était très impatient de retrouver ses copains, de savoir dans quelle classe ils allaient être et de préparer le cartable. C'est ça la nouveauté du CP, c'est le cartable. On a tout étiqueté hier soir jusqu'à 23 heures pour être prêts. Donc c'est bon, il est paré", détaille-t-elle. "Les protège-cahiers, ce n'est pas encore le moment de les installer. On n'a pas encore eu les livres, mais la session deux, ça sera sans doute ce soir pour couvrir les livres jusqu'à 23 heures aussi", sourit-elle.

Ulysse rentrait lui aussi aujourd'hui dans la cour des grands. Lunettes rondes et sourire aux lèvres, il ne cache pas sa fierté. "Je vais apprendre à lire, c'est pour ça que je vais en CP. Avant, j'étais qu'en moyenne section et après, je suis passé en grande section. Maintenant, je passe en CP, ça ne me fait pas peur", sourit-il. En tout, 300 élèves ont été accueillis ce matin dans cette école. Ils sont répartis dans treize classes de la petite section au CM2. Tous ont bien un maître ou une maîtresse. La directrice a confié qu'hier, ce n'était toujours pas le cas.