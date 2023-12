«J'ai encore du mal à réaliser» : des particuliers s'offrent des travaux d'isolation à moindre coût

"Sur ma terrasse, ils vont enlever le bardage et derrière, ils vont mettre un isolant très épais", détaille Stéphanie, habitante de Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne, dans un logement de plain-pied de 85 m2 des années 1970. Cette maison d'architecte a tout de même un gros inconvénient aujourd'hui. "C’est très mal isolé, je chauffe pour rien. Les chambres aussi sont très froides, j’ai le parquet qui gondole un peu parce que c’est humide", rapporte-t-elle.

>> A ECOUTER - Une prime énergie pour vous aider dans vos travaux

Un logement classé F à C après les travaux

C'est pourquoi Stéphanie a décidé d'agir et va profiter du dispositif MaPrimeRénov', dont une nouvelle version débarque ce 1er janvier. Isolation par l’extérieur, par le plancher, changement de la porte d’entrée et pose d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée)... Au total, cette habitante en a pour 31.000 euros de travaux, mais aura un reste à charge d'à peine 2.600 euros. "Je vais passer d’une classe énergétique F à une classe énergétique C, et avoir un gain énergétique de 60%. J’ai du mal encore à le réaliser", confie Stéphanie.

Comme pour elle, le gouvernement souhaite inciter les particuliers à franchir le pas des rénovations. L'objectif est d'atteindre 200.000 travaux d’isolation en 2024, contre 60.000 cette année. Le versement de la prime sera d’ailleurs conditionné à ces isolations d'ampleur.