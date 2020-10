Isère : émotion et recueillement à la marche blanche en hommage à Victorine

Douleur et recueillement : une foule de plusieurs milliers de personnes a participé dimanche à Villefontaine en Isère à une marche blanche en hommage à Victorine, la jeune étudiante de 18 ans retrouvée morte dans un ruisseau en début de semaine. Quelque 4.000 personnes ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par Romane Dartois, l'une des sœurs de la jeune victime, selon plusieurs estimations de médias sur place. La préfecture de l'Isère n'était pas pour sa part en mesure de confirmer ce chiffre.

Des ballons blancs portant le nom de Victorine

Masqués et tout de blanc vêtus, les manifestants sont partis vers 14h30 du stade de la Prairie, lieu hautement symbolique du dernier coup de fil de Victorine à ses parents, pour rejoindre Les Fougères, le quartier résidentiel où habite la famille. Dans une ville traumatisée et sous le choc depuis le drame. A la demande de la famille, très pratiquante, une croix, au pied de laquelle ont été entassés des bouquets de fleurs, a été érigée à l'entrée du stade. Des ballons blancs portant le nom de Victorine y ont été attachés avant qu'une colombe ne soit relâchée par une des sœurs de la jeune femme.

En tête du cortège, la famille, accompagnée d'un prêtre en aube blanche, est saluée par des applaudissements. "Victorine, on a besoin de toi. Garde-nous une place là-haut", a lu son frère d'une voix étranglée par l'émotion à l'issue de la manifestation. "Veille sur toutes les femmes qui rentrent seules chez elle. Je t'aime", a-t-il ajouté sous un dais blanc, au côté de ses parents et de ses sœurs tenant une banderole avec la photo de la jeune fille, marquée "Victorine repose en paix. Nous finissons ton trajet ensemble". La famille s'est ensuite longuement étreint sous les applaudissements nourris de la foule.

Une enquête en cours

Par la voix de leur avocate Kelly Monteiro, elle a "remercié du plus profond de leur cœur" tous ceux qui se sont mobilisés ce dimanche. Puis en chœur, parents et enfants ont crié "merci !". Avant un lâcher de ballons blancs également applaudi par les milliers de présents. "C’est dramatique", s'est exclamé Janine, une voisine, au micro d'Europe 1. "On ne comprend comment il peut arriver des choses pareilles." Le corps de Victorine a été retrouvé lundi, deux jours après sa disparition. Une enquête pour meurtre, enlèvement et séquestration a été ouverte, la thèse accidentelle ayant été formellement écartée.