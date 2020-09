Disparition d'une jeune fille en Isère : un corps retrouvé

Un corps a été découvert lundi matin à Villefontaine, dans l'Isère, près des lieux de la disparition d'une jeune fille samedi soir, a-t-on appris de source proche de l'enquête, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré. Ce corps n'a pas encore été formellement identifié, mais le sac à main de la jeune fille avait précédemment été retrouvé dans le cadre des recherches menées dans le secteur, a précisé la même source.

Une disparition immédiatement qualifiée d'inquiétante

Bien que Victorine soit majeure, son absence a immédiatement inquiété car d'après les derniers éléments de conversation avec ses proches, "elle rentrait chez elle, il n'y avait pas de malaise, elle n'avait pas eu de problème dans sa journée. Ça ne ressemble pas à une fugue", avait souligné la procureure Audrey Quey. "Toutes les hypothèses, de la plus rassurante à la moins rassurante, sont envisagées et je n'exclus aucune hypothèse", a-t-elle ajouté.

Les gendarmes de la section de recherches de Grenoble sont chargés de la direction de l'enquête et travaillent en co-saisine avec leurs collègues de la brigade de recherches de Bourgoin-Jallieu. Une battue avait rassemblé dimanche de nombreux volontaires. La soeur aînée de la jeune disparue avait lancé dimanche un appel à témoins sur les réseaux sociaux, partagé plus de 47.000 fois, postant des photos de sa sœur et décrivant sa tenue samedi (jean, sweat-shirt rose, baskets).