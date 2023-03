Irlande : pourquoi célèbre-t-on la Saint-Patrick ?

Un 17 mars, comme chaque année, il n’est pas rare de croiser des symboles irlandais dans les bars du monde entier. Mais pour quelle raison les pays se mettent au vert à cette date ? Dans la religion catholique, ce jour célèbre la Saint-Patrick et en Irlande il marque la fête nationale non-officielle, car l’État d’Irlande n’en possède pas au sens propre. Le 17 mars est donc un jour férié pour les Irlandais et surtout un jour de fête où la bière coule à flots. Mais cette célébration n’est pas restée au sein des frontières de l’île, au contraire.

Une première célébration à... Boston

Aujourd’hui, elle est l’une des plus populaires et des plus célébrées dans le monde. Notamment aux États-Unis, où la communauté irlandaise est très présente. La première célébration de cette fête en dehors de l'Irlande a lieu à Boston en 1737 et la première parade officielle à New York en 1762. Par ailleurs, pour montrer l’influence de l’Irlande dans la ville de Boston, le logo officiel de l’équipe NBA des Celtics représente un Irlandais vêtu du trèfle, symbole du pays. De nos jours, cette célébration religieuse sert désormais à promouvoir la culture et l’histoire de l'Irlande.

Lors de la Saint-Patrick, les bars et les pubs de chaque pays s’emparent du vert irlandais. Car oui, si cette fête est à l’origine catholique, elle est aussi devenue un peu celle de la bière. Chapeau vert, trèfle à trois feuilles, musiques celtiques, légendaire Guinness... Dans les rues, l’ambiance irlandaise est de rigueur. Objectif pour cette journée du 17 mars : se vêtir du plus grand nombre de symboles représentant l’Irlande. Mais concrètement, qui était Saint Patrick ?

Un esclave devenu évêque

Contrairement aux idées reçues, Saint Patrick n’est pas né en Irlande mais en Bretagne insulaire, entre 373 et 390. Considéré comme le fondateur du christianisme en Irlande, le jeune Patricius se considère pourtant comme un païen jusqu’à son adolescence. C’est à 16 ans que sa vie bascule. Enlevé par des pirates, il est vendu comme esclave en Irlande. Durant ces dures années, il va sentir monter en lui l’appel de la foi.

Pendant six ans, il travaille comme berger pour son maître, un chef de clan irlandais, apprend la langue locale et finit par se convertir au christianisme. C’est à ce moment que Dieu lui apparait. Une voix lui ordonne de s’enfuir et d’embarquer pour la Bretagne insulaire. Il finit donc par rentrer chez lui miraculeusement aux alentours de 411. Un séjour en Gaule glorifiant pour Patrick, puisqu’il devient diacre, puis évêque.

Saint Patrick, à l’origine du trèfle

C’est en 432 qu’il fait son retour en Irlande, à la demande du pape Célestin. Une terre qu’il a connue en tant qu’esclave. Sur ces terres irlandaises, l’évêque a pour mission d’évangéliser les païens. Une tâche qu’il réussit puisqu’il parvient à convertir plusieurs hauts dirigeants, comme les rois de Dublin et de Munster. Patrick fonde l’Eglise d’Irlande et sillonne, jusqu’à sa mort, aux alentours de 461, le pays en semant des évêchés.

À en croire une autre tradition, l’Irlande doit aussi son symbole du trèfle à Saint Patrick. Afin de mener à bien la conversion des Irlandais, l’ancien esclave décide d’utiliser le trèfle à trois feuilles. Avec sa forme, celui-ci lui permet d’expliquer aux Irlandais le mystère de la Sainte Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.