Tournoi des Six nations : à quelle heure et sur quelle chaîne voir Irlande-France

Le XV de France se déplace en Irlande ce samedi, pour y affronter les vainqueurs des deux derniers Tournois des Six nations. Une rencontre au sommet où les Bleus tenteront de se rappeler au bon souvenir de 2021, date de leur dernière victoire à Dublin (15-13).

Beaucoup considèrent l'affiche comme une finale. Vainqueurs des trois derniers Tournois des Six nations à elles deux, l'Irlande et la France vont s'affronter ce samedi à Dublin, avec en jeu la première place du classement.

Une revanche à prendre

Contre une équipe puissante et considérée par Fabien Galthié comme "la meilleure du monde", les Bleus auront fort à faire, d'autant plus après le large revers subi l'an dernier à Marseille contre ce même adversaire (17-38).

S'ils ont témoigné avoir hâte de relever le défi, les Tricolores ont d'ores et déjà lancé les débats, mettant la pression sur un corps arbitral qu'ils espèrent "équitable" entre les deux formations. "Ils (les Irlandais, ndlr) arrivent quasiment continuellement à ralentir les rucks adverses [...] On voit qu'ils connaissent la règle très bien et qu'ils sont à la limite de se faire pénaliser. Et ils ne le sont pas", a induit Antoine Dupont après un entraînement à l'Aviva Stadium.

De son côté, le XV du Trèfle sera privé de son centre Garry Ringrose, mais pourra compter sur d'autres individualités, comme Bundee Aki, pour tenter d'impacter leurs adversaires, notamment au centre du terrain. Actuels leaders du Tournoi (14 points, contre 11 pour la France), les tenants du titre arrivent en confiance, forts de six victoires d'affilée.

Après son revers frustrant en Angleterre, le XV de France tentera lui de s'offrir un succès référence, de manière à rester en course pour remporter la compétition tout en mettant fin au rêve de Grand Chelem de son adversaire. Une rencontre à suivre ce samedi après-midi à 15h15 sur France 2.