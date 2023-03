Irlande : entre jeux de hasard et cocaïne, une nouveau combo d'addictions inquiétant

REPORTAGE

Un combo qui fait des ravages. Les autorités irlandaises s'inquiètent d'une nouvelle pratique : celle de la prise de cocaïne, associée aux jeux de hasard. Une étude de l'Institut de recherches économiques et sociales révèle que depuis 2015, le nombre de joueurs addicts a quadruplé chez les 17 - 20 ans. Les femmes sont aussi de plus en plus nombreuses. Dans certains centres de désintoxication, on parle d'une multiplication par 20 du nombre de personnes accros. Pour rendre compte de ce fléau, Europe 1 s'est rendue à la clinique du château de Smarmore, en Irlande.

"Prête moi de l'argent ou je me tue"

"Je suis arrivé ici en me disant que j'allais me suicider si jamais ça ne marchait pas." Les mains de James, un policier de 37 ans s'agitent beaucoup lorsqu'il évoque ses dix ans d'addiction au jeu. "Je pariais 16 heures par jour dans ma chambre, sans contact avec le monde extérieur. Je disais 'prête moi de l'argent ou je me tue'. J'ai perdu deux ou trois copines à cause des Jeux. Ma vie était chaotique", confie-t-il.

Les joueurs compulsifs se désinhibent souvent avec la cocaïne et ceux qui poussent la porte de la clinique sont aussi de plus en plus jeunes, remarque Keith Cassidy, le chef psychologue. "Il y a 25 ans, les salles de paris n'avaient même pas le droit d'ouvrir le dimanche. Il y a aussi une prolifération des jeux sur Internet. Avec ce genre d'addiction, on peut jouer en cachette pendant très longtemps, avant que les proches se rendent compte d'un problème", détaille le médecin. La législation n'a quasiment pas changé depuis 1956. Il y a donc très peu de réglementation sur la publicité, des jeux en ligne notamment.