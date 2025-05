Intempéries dans le Sud : état de catastrophe naturelle reconnu pour une centaine de communes

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 116 collectivités du Sud-Ouest et du Var après les orages des 19 et 20 mai, qui avaient tué trois personnes dans le département provençal et provoqué de lourdes destructions agricoles. La "procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle" a été mise en œuvre.

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour une centaine de communes du Sud-Ouest et du Var après les orages des 19 et 20 mai, qui avaient tué trois personnes dans le département provençal et provoqué de lourdes destructions agricoles, selon un arrêté pris mercredi et publié jeudi au Journal officiel.

116 collectivités concernées

L'état de catastrophe naturelle est reconnu dans ces 116 collectivités du Gers, de Haute-Garonne, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et du Var au titre du phénomène "Inondations et coulée de boue associée", précise l'arrêté.

Le Tarn-et-Garonne est le département le plus touché, avec 45 communes concernées; l'ensemble des communes varoises ayant présenté un dossier ont reçu un avis favorable; et Tonneins dans le Lot-et-Garonne, où un TGV a été immobilisé à cause de dommages subis par la voie ferrée, fait aussi partie du lot.

"Procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle"

"Comme nous nous y étions engagés avec François-Noël Buffet, la procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle a été mise en oeuvre (...) L'Etat tient ses engagements et est aux côtés des sinistrés", s'est félicité dans un message posté sur X le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

"Les sinistrés disposent d'un délai de trente jours à compter de la publication de l'arrêté interministériel au JORF (Journal officiel, ndlr) pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état estimatif de leurs pertes, s'ils ne l'ont pas déjà fait à la survenance du sinistre", a prévenu la préfecture du Tarn-et-Garonne dans un communiqué.