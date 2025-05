Bouches-du-Rhône : 13 blessés dont un grave après un impact de foudre dans un zoo

La foudre a frappé le Parc animalier de La Barben, près d'Aix-en-Provence ce mercredi après-midi, faisant 13 blessés, dont au moins un gravement. Aucune infrastructure ni animaux n'ont été touchés. Un important dispositif a été déployé sur place, avec 23 véhicules et 46 pompiers mobilisés.

Treize personnes ont été blessées, dont au moins une gravement, par la foudre qui a frappé mercredi après-midi le Parc animalier de La Barben, près d'Aix-en-Provence, selon les pompiers. Deux d'entre elles ont été foudroyées, les autres ont été victimes d'un "effet flash", ont précisé les pompiers à la presse, soulignant que la foudre a touché un endroit "plane et dégagé" du Parc.

Aucune infrastructure ni animaux touchés

Parmi les blessés se trouvent quatre enfants ainsi qu'une personne de nationalité allemande. Celle-ci, une femme majeure, était accompagnée de sa sœur et de deux enfants. C'est cette victime, considérée initialement comme les autres en "urgence relative", qui a finalement "été reclassée en urgence absolue et transportée médicalisée sur le centre hospitalier de Salon-de-Provence", toujours selon les secours. Aucune infrastructure ni animaux n'ont été touchés.

Un important dispositif a été déployé sur place, avec 23 véhicules et 46 pompiers mobilisés. Les faits se sont produits peu avant 15h00, alors qu'une grande partie de la France et notamment les Bouches-du-Rhône était en vigilance jaune aux orages. Contactée par l'AFP, la direction du parc n'était pas joignable dans l'immédiat. Ouvert en 1971, le parc de La Barben accueille 700 animaux de plus de 130 espèces différentes.