Météo : après les intempéries records à Agen, à quoi s'attendre dans les jours à venir ?

Du jamais vu en quelques heures. En une soirée, l'équivalent de deux mois de pluies est tombé sur la ville d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, à l'origine d'inondations dans une partie de la ville. Heureusement il n'y a pas eu de victime, mais les habitants confient ne jamais avoir vu autant de précipitations s'abattre avec une telle violence, en si peu de temps. Sur Europe 1, le prévisionniste de Météo France Patrick Galois s'attend à de nouvelles intempéries dans la région et notamment dans les quatre départements placés en vigilance orange aux orages (Ariège, Haute-Garonne, Gers et Tarn-et-Garonne).

Ces pluies intenses sont d'abord un phénomène rare pour la ville d'Agen. "Il est tombé en à peine trois heures 130 mm d'eau, c'est-à-dire 130 litres d'eau au mètre carré. C'est deux mois de pluies habituelles à cette époque de l'année qui sont tombés en l'espace de trois heures et c'est tout à fait inédit", explique Patrick Galois. "On n'avait jamais vu ça puisque le précédent record de pluies en 24 heures était 'seulement' de 82 mm", indique-t-il.

De nouveaux orages attendus dans le sud-ouest

Et la situation ne devrait pas se calmer dans les heures qui viennent. "Les conditions sont propices au développement orageux parce qu'on a encore de l'air relativement chaud sur la France. Sur cet air chaud, de l'air froid et instable en altitude va arriver, favorisant les orages. Ils devraient se développer jeudi après-midi un peu partout, notamment dans le sud-ouest et dans les quatre départements en vigilance", précise-t-il au micro de Romain Desarbres.

D'importants cumuls de pluies sont attendus sur ces zones mais ils devraient être moins importants, entre 60 et 80 mm en quelques heures d'après Patrick Galois. "C'est l'équivalent de ce qu'il tombe en général en un mois cette saison", souligne-t-il.

La chaleur devrait persister après un été décevant

Par ailleurs, la chaleur devrait s'installer au cours du mois après un été décevant en France. "Le mois d'août a certes été frais et pas assez ensoleillé. Mais depuis le début du mois de septembre, on est reparti sur d'autres bases. On a un excédent de 3 degrés sur la température à l'échelle du pays, avec des pointes à plus de 30 degrés sur pas mal de régions", remarque le prévisionniste de Météo France.

"Cette tendance à la douceur, si ce n'est la chaleur, devrait persister pour la semaine à venir", positive Patrick Galois. Le mois de septembre devrait être plus chaud que la normale, mais la météo s'annonce changeante. "Des périodes de beau temps vont alterner avec des dégradations parfois marquées, comme ce que nous connaissons actuellement. Mais les températures vont rester d'un bon niveau pour une fin d'été", rassure Patrick Galois dans Europe Midi.