Risques d'orages et inondations : quatre départements d'Occitanie en vigilance orange

Quatre départements ont été placés en vigilance orange pour risques d'orages et d'inondations à partir de jeudi 16 heures, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin. La mesure de suivi concerne les départements d'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Elle vaut jusqu'à vendredi 2 heures.

La veille, 32 départements avaient été classés en vigilance orange, de l'Occitanie à l'Ile-de-France en raison d'importants fronts orageux qui ont notamment occasionné de très importantes précipitations à Agen, dans le Lot-et-Garonne où il est tombé l'équivalent de deux mois de pluies en trois heures.

Les orages se décaleront vers l'est en fin de soirée

Cet épisode "pluvio-orageux actif" va continuer, avec "en deuxième partie d'après-midi, des orages sur le piémont pyrénéen" qui vont "se généraliser sur l'ensemble de la zone concernée en début de soirée".

La partie Est du Gers sera "plus particulièrement concernée par ces fortes précipitations". En fin de soirée, les orages se décaleront vers l'est et ne concernent alors "plus que la Haute-Garonne et l'Ariège" avant d'évacuer "totalement la région en milieu de nuit".