Météo : Agen sous les eaux après des pluies diluviennes

Des pluies diluviennes sont tombées sur Agen, dans le Lot-et-Garonne, mercredi soir, provoquant des inondations dans plusieurs rues du centre-ville, ont indiqué les secours, les services météos et un correspondant de l'AFP sur place. Selon les pompiers, aucune victime n'était à déplorer peu avant minuit.

️ ️ ️ Précipitations exceptionnelles actuellement à #Agen

➡️ 80,5 mm enregistrés en une heure (station La Garenne).

➡️ Les 100mm viennent d'être dépassés sur cette même station.

ℹ️ A titre de comparaison, le précédent record sur cette station en 24h était de 74mm (12/02/1990). pic.twitter.com/GAo0vm6z1Z — Météo-France (@meteofrance) September 8, 2021

Entre 19h et 22h, la station d'Agen-Estillac a enregistré 129 mm de pluie, soit "l'équivalent de plus de deux mois" de précipitations habituelles, a indiqué Météo-France sur Twitter lors d'une estimation provisoire mercredi soir.

Des maisons touchées

Vers 23h, après le passage d'un orage, plusieurs rues du centre-ville étaient inondées, la circulation automobile arrêtée, avec un niveau d'eau arrivant aux genoux des passants et s'engouffrant dans des maisons, a constaté un correspondant de l'AFP sur place.

Trente-deux départements, de l'Occitanie à l'Ile-de-France, dont le Lot-et-Garonne, avaient été placés par Météo-France en vigilance orange pour risques d'orages et d'inondations mercredi et jeudi. En fin d'après-midi, les orages s'étaient multipliés dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, sur les Pyrénées-Atlantiques et en Normandie.