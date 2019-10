Inondations : la commune de Portiragne coupée du monde par la montée des eaux : "Je n’ai pas pu repartir..."

REPORTAGE

Drôle de rencontre sur le bitume …. Deux poneys échappés d’une mini-ferme qui galopent en toute liberté. La commune de Portiragne, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Béziers, n’a pas été épargnée par les intempéries qui ont frappé l’Hérault cette semaine.

Jeudi, Olivier et ses équipes tentaient de remettre en sécurité les deux animaux. "Comme on avait peur qu’ils se noient, on a ouvert les portes. On les a bloqués sur un endroit qui était sec mais ils ont dû trouver un passager", explique-t-il. "Je n’arrive pas à les approcher. Il y a quand même un certain danger, pour eux et pour les voitures…"

Jeudi, Portiragne restait en partie isolée du reste du monde. La route principale de cette ville balnéaire d’un peu plus de 3.000 habitants a été inondée. Des militaires sont venus ravitailler les riverains. La montée des eaux a pris au piège certains, comme Fabienne, gestionnaire de patrimoine. "Je suis venu vérifier que toutes les résidences liées à ma gestion de patrimoine étaient en sécurité. Et en fait, quand je suis arrivée, l’eau était montée et je n’ai pas pu repartir", raconte-t-elle.

L'état de catastrophe naturelle

Les accès routiers devraient être définitivement rétablis vendredi, dans la matinée. Les principaux dégâts semblent se concentrer sur les campings, les mobil-homes étaient pourtant montés sur des cales, mais l’eau a dépassé des niveaux jamais atteints ici. D'importants dégâts concernent également les voies ferrées proches de la commune. D’après la ministre de la Transition énergétique, Elisabeth Borne, l’état de catastrophe naturelle sera reconnu dès la semaine prochaine.