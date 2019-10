Intempéries dans le Sud : l'état de catastrophe naturelle pourrait être déclaré "dans les prochains jours"

INTERVIEW

Alors que les violentes intempéries et inondations qui ont touché le sud de la France ont fait trois morts, Jacques Witkowski, préfet de l'Hérault, est revenu sur Europe 1 sur la gestion de ce phénomène météorologique, précisant que l'état de catastrophe naturelle pourrait être reconnu dans les prochains jours. "L'ensemble des services de Météo-France nous avait permis d'avoir une vision très exhaustive du phénomène, ce qui nous a permis de bien anticiper avec les communes concernées, et nous avons déployé un dispositif opérationnel préalable à l'événement", explique le préfet.

Des lignes SNCF fermées jusqu'au 4 novembre

Au niveau des infrastructures, le problème principal réside dans les fermetures de lignes ferroviaires, entre Sète et Narbonne notamment, potentiellement jusqu'au 4 novembre, soit presque dix jours. "À plusieurs endroits entre Béziers et Sète notamment, la ligne ferroviaire est extrêmement abîmée, le ballast est parti, les rails ne sont plus alignés, et parfois même les caténaires sont atteints", détaille Jacques Witkowski.

Des solutions doivent être trouvées pour dériver le flux fret, et mettre en place des bus au départ de deux gares TGV, notamment de Montpellier. "On pourra rétablir par sections des passages dans les prochains jours mais le trafic plein ne peut pas être rétabli tant qu'on n'a pas reconstruit."

Les communes touchées ont par ailleurs été priées de préparer leur dossier pour établir l'état de catastrophe naturelle. "Une quarantaine de dossiers nous sont parvenus, sans doute une trentaine d'autres demain (vendredi)", précise le préfet de l'Hérault. Ils seront transmis "au ministère de l'Intérieur qui devrait dans les prochains jours pouvoir déclarer l'état de catastrophe naturelle".