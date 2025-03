INFO EUROPE 1 – Un manuel de survie en cas de guerre ou de crise va être envoyé à tous les foyers français d’ici à cet été

Selon les informations d’Europe 1, le gouvernement s’apprête à envoyer un manuel de survie en cas de guerre ou de crise sur le sol français. Conflit armé, catastrophe naturelle, épidémie… Ce petit livret d’une vingtaine de pages détaillera les bons gestes à adopter si l’une de ces menaces arrivait. Calqué sur le modèle suédois, le livret sera envoyé à tous les foyers d'ici à cet été.





"Nous sommes en guerre". Il y a cinq ans, presque jour pour jour, Emmanuel Macron sonnait la "mobilisation générale". Face à l’épidémie de Coronavirus, le chef de l’État français décidait le confinement général du pays et la mise en place de gestes barrières à adopter.

Cinq ans plus tard, la crise sanitaire s’est essoufflée au profit d’un risque de conflit armé. Face à la multiplication de ces menaces, le gouvernement français prépare un livret de survie.

Un manuel envoyé à tous les foyers français

Selon les informations d’Europe 1, ce "manuel de survie" sera envoyé à l’ensemble des foyers français avant l’été prochain. Le guide détaille tous les "bons gestes à adopter en cas de menace imminente en France", indique une source du ministère des Armées à Europe 1.

Parmi ces menaces, la guerre – le risque d’une attaque russe n’ayant jamais été aussi forte depuis plusieurs décennies –, mais aussi les catastrophes naturelles comme les inondations ou encore une nouvelle épidémie sanitaire.

"L’objectif est de dire aux Français de se préparer à toute éventualité et non pas qu’à la guerre. La doctrine française étant la dissuasion, il serait contre-productif de se focaliser uniquement sur le conflit armé et de mettre uniquement cela dans la tête des Français", précise un membre du gouvernement.

Trois parties

Composé d’une vingtaine de pages, le guide s’articule en trois parties. Selon les informations d’Europe 1, la première est intitulée "Se protéger". Elle entend "sensibiliser la population française à la notion de solidarité", précise une source proche du dossier.

Cette première partie vise à "se protéger soi, mais aussi protéger les personnes autour : la famille, les voisins…", poursuit cette même source. Des conseils pratiques y sont formulés comme disposer des numéros de son entourage.

Sous forme de pictogrammes pour donner un côté un peu plus ludique, cette première partie du livret indique également "le kit de survie" à avoir chez soi en cas de grave crise. Ainsi, il est recommandé d’avoir au moins six litres d’eau en bouteille, de stocker une dizaine de boîtes de conserve, ou encore de disposer de piles et d’une lampe torche en cas de coupure d’électricité.

Côté pharmacie, il est préconisé d’avoir du paracétamol, des compresses, mais aussi sérum physiologique dans sa salle de bain. "Il s’agit de dire aux Français : 'Soyez prêt à faire face quelques jours en autonomie", indique une source à l’origine du livret de survie.

"Sensibiliser tout le monde"

La deuxième partie du livret est consacrée aux gestes à adopter en cas de menace imminente. Intitulé "Que faire en cas d’alerte ?", le chapitre rappelle les numéros d’urgence (pompier, police, Samu…) et indique la marche à suivre selon la typologie de la crise en cours.

Des gestes simples comme fermer toutes les portes du foyer en cas d’accident nucléaire sont retranscrits. Les fréquences radio sont également mentionnées, certaines généralistes ayant pour obligation de donner des instructions le cas échéant.

Enfin, la dernière partie, nommée "Engagez-vous", se veut fédératrice. Elle explique comment s’inscrire dans une réserve, qu’elle soit militaire, numérique ou communale. "C’est la partie civique du livret, l’objectif est de sensibiliser tout le monde, jeunes, cadres et même retraités", indique à Europe 1 une source proche du dossier.

Deux propositions de titre

À l’initiative du ministère des Armées, ce guide de survie en cas de crise majeure est directement inspiré du modèle suédois. "On considère qu’ils ont fait des choses intelligentes. Il était donc logique de partir de cette base", assume un haut-cadre du ministère des Armées à l’origine du livret.

Pour ce manuel, deux titres sont à l’étude. D’un côté, un titre neutre et pédagogique : "Manuel d’instruction en cas de crise". De l’autre, un titre davantage mobilisateur et fédérateur axé autour de la résilience. Les deux hypothèses ont été soumises au chef de l’État ainsi qu’à François Bayrou. Un choix doit être fait dans les prochaines semaines.