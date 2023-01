Réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre pour la première journée de mobilisation jeudi ?

À quoi faut-il s'attendre jeudi pour la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites ? Dans quelle mesure votre quotidien sera bouleversé ? Je vous pose la question parce que pour l'instant, on ne connaît pas précisément l'ampleur de ce mouvement. Mais une chose est sûre, de nombreux secteurs vont être perturbés, à commencer par l'énergie.

Risque de pénurie d'essence ?

Les raffineries notamment. Rappelez vous en octobre dernier, les files d'attente aux stations pour faire le plein. La CGT pétrole annonce d'abord deux journées de grève le 19 et le 26 janvier, puis à partir du 6 février. Une grève reconductible qui pourrait bien entraîner à nouveau des problèmes d'approvisionnement en stations.

Côté EDF, les syndicats se préparent à mobiliser massivement. Ils prévoient de réduire la production dans les centrales électriques. Une action qui vise à pénaliser EDF, mais qui ne devrait pas entraîner de coupures.

Journée noire du côté des transports

Et pour les transports aussi, ça va être compliqué. D'abord, d'importantes perturbations sont à prévoir. Les syndicats de la RATP et de la SNCF ont promis de tout mettre en œuvre pour s'opposer à cette réforme. Il faut donc s'attendre à une journée noire.

Outre le rail, les routiers, ambulanciers, chauffeurs de car et de taxis ou encore transporteurs de fonds souhaitent montrer leur désaccord et s'apprêtent donc à lancer un mouvement en illimitée à partir de jeudi. Perturbations également annoncées dans l'aérien. Les syndicats d'hôtesses et de stewards appellent à la grève. Difficile à cette heure d'en savoir plus sur l'ampleur, mais le trafic sera vraisemblablement impacté.

Et la fonction publique sera aussi de la partie. L'intersyndicale appelle également tous les agents publics à se mobiliser contre cette réforme. Les écoles, les hôpitaux ou encore les administrations devraient répondre massivement à cet appel. Chose plus rare, les policiers suivent le mouvement. Ils vont manifester pour notamment conserver leur régime spécial de retraite.