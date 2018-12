Indre-et-Loire : la mairie de Joué-les-Tours met en place un couvre-feu pour les mineurs de moins de 17 ans

La mairie de Joué-les-Tours, en Indre-et-Loire, a décidé d'instaurer un couvre-feu pour les mineurs de moins de 17 ans, rapporte France Bleu Touraine.

Entre 22h et 6 heures. Permis par un arrêté signé par le maire, le couvre-feu démarre ce lundi soir et durera jusqu'au 24 janvier, précise la mairie dans un communiqué, évoquant "un sentiment croissant d'insécurité" chez les habitants, et une image de leur ville "qui se dégrade dangereusement", alors que les violences et dégradations se sont multipliées ces dernières semaines, et que plusieurs voitures ont été incendiées ce week-end.

Le couvre-feu s'appliquera entre 22h et 6h du matin dans le centre ville, mais également dans les quartiers de la Rabière, du Morier, et de la Vallée Violette. Les jeunes surpris dehors et non-accompagnés lors des horaires de couvre-feu seront raccompagnés à leur domicile par les forces de l'ordre.