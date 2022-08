Incendies : les conditions météo devraient retrouver des tendances de saison dit Météo-France

L'accalmie se confirme sur le front des incendies en France, notamment en Gironde et dans les Landes. La pluie est revenue, les flammes sont maîtrisées et les habitants regagnent leur domicile. Les pompiers qui peuvent donc souffler un peu, eux qui font face à un été tristement remarquable avec près de 62.000 hectares partis en fumée depuis le mois de juin. La saison des feux est loin d'être terminée, mais le climat, lui, devrait être plus clément selon Météo-France. "Au cours de cette semaine, des nouvelles pluies vont concerner la totalité du territoire et vont ramener sur le territoire national des conditions beaucoup plus habituelles", explique Sylvain Chave, de la filiale de Météo-France, Predict Services.

"C'est-à-dire des températures moins élevées, et un taux d'humidité plus important", détaille-t-il.

Moins de risque d'incendie

"Tout ça est favorable à la baisse du risque d'incendie de forêt, notamment sur les zones hors Méditerranée, qui sont beaucoup moins habituées à ces phénomènes-là", poursuit Sylvain Chave.

Selon lui, d'ici la fin du mois, "on peut tabler sur des périodes plus sèches et après courant septembre avec une humidité plus présente et des pluies qui reviennent à des valeurs complètement normales". Ainsi, "progressivement, une fin de saison des incendies de forêt se profile, en tout cas comme étant beaucoup plus habituelle".