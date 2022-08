Incendie en Gironde : «Un mur de flammes», à Belin-Béliet, des habitations détruites

Un été meurtrier pour les forêts françaises. 2022 fera probablement référence ces prochaines années. En chiffres, déjà 56.500 hectares brûlés cette année. Et en images, ces terribles photos, ces pinèdes girondines dévorées par d'immenses flammes. La Gironde, le secteur de Landiras, toujours en proie à un giga feu, le second cet été. La Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin viennent d'arriver sur place. Si le feu a semble-t-il été limité cette nuit par les quelque 1.100 pompiers sur place, il continue de se propager. Il a ravagé 6.800 hectares en deux jours et détruit des maisons dans la commune de Belin-Béliet.

"Un brasier"

Dans le hameau, une maison d'un étage entièrement calcinée. Il ne reste que les quatre murs. Les vitres et le toit ont totalement disparu, tout comme le plancher de l'étage. Gaëtan, un voisin, a eu plus de chance. Sa maison n'a rien, mais il ne pourra pas effacer les images de l'incendie. "On avait des pignes de pin qui commençaient à tomber sur la terrasse. À 20 heures, on nous a demandé d'évacuer. À minuit, c'était au bord de la route. Un brasier qui est arrivé d'un coup. C'était un mur de flammes."

Dans le quartier, les fumées de l'incendie sont toujours très présentes. Il est même recommandé de mettre un masque chirurgical pour éviter d'être incommodés. L'incendie sévit toujours à quelques centaines de mètres au nord du village.