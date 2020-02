Incendies en Corse : quatre Canadair et deux bombardiers déployés contre le feu

Des milliers d’hectares sont partis en fumée depuis plusieurs jours, mais les soldats du feu ne pouvaient pas faire grand chose en raison des vents violents qui soufflaient sur la Corse. Quatre Canadair et deux hélicoptères bombardiers d'eau sont entrés en action mercredi dans la matinée pour lutter contre les importants incendies qui ravagent l'île de Beauté. La priorité est de larguer de l'eau sur certains points stratégiques pour stopper leur propagation.

Dans un second temps, quand la situation sera sous contrôle, des sapeurs pompiers seront déposés par hélicoptère sur ces zones, inaccessibles par la route. Au sol, plus de 300 hommes et 80 véhicules sont actuellement déployés. Quelque 3.000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée.

L'accès aux villages reste réglementé

Le confinement a été levé dans le village de Sari-Solenzara et dans le hameau de Togna. Les habitants peuvent désormais rejoindre leurs maisons. "Il y a toujours de la fumée", déclare Jacquie qui travaille à la pharmacie de Sari-Solenzara. "Les routes ne sont pas accessibles [...] on a vu des pompiers ce matin et ils nous disaient que c’était en bonne voie."

S’il n’y a plus de menace directe, l’accès à ces villages reste tout de même réglementé pour permettre aux secours de travailler. La préfecture de Corse-du-Sud a rappelé plusieurs mesures de prudence : ne pas circuler sur les routes bordant les incendie, éviter de sortir et fermer volets, fenêtres et bouches d’aération.