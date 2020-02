Incendies en Corse : la ville de Bastia est "noyée dans la fumée", un village confiné

Les éléments se déchaînent, en Corse, depuis lundi. Mardi, un feu était toujours en cours sur les hauteurs de Bastia. Il évolue sur une zone de crêtes en altitude, aidé par les vents violents qui frappent l'île de Beauté depuis lundi. "La ville de Bastia est noyée dans la fumée", affirme au micro d'Europe 1 Alain Comoin, conservateur de la réserve naturelle du Cap Corse. Et dans la ville de Biguglia, au sud de Bastia, il décrit "un front de feu qui s'étale sur la colline et qui descend", faisant part de son inquiétude. "Est-ce que le feu va venir lécher nos murailles, rentrer dans le jardin et éventuellement brûler notre maison ?"

En Corse-du-Sud, les autorités ont même ordonné mardi le confinement des habitants du village de Sari-Solenzara, après la reprise de l'incendie qui a déjà brûlé depuis une semaine environ 2.000 hectares de végétation autour de Quenza et Bavella.

130 pompiers mobilisés au sol

Le feu est attisé par des vents toujours très violents. Des rafales de 150 à 210 km/h ont été enregistrées dans la matinée de mardi. Dans la nuit de lundi, des records ont été atteints avec des pics de 219 km/h au Cap Corse. Dans ces conditions, difficile de déployer des moyens aériens pour aider les 130 pompiers mobilisés au sol. D’autres incendies dans le secteur de Bastia compliquent aussi leur travail puisque quatre foyers sont toujours actifs même si, moins importants, ils sont désormais considérés comme stabilisés.

La situation devait s’améliorer dans la journée de mardi. Les fortes rafales vont progressivement faiblir au cours de la journée.