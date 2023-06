Incendies : dans l'attente de nouveaux Canadair, la France s'équipe de nouveaux appareils aériens

Emmanuel Macron est en déplacement dans le Gard ce vendredi pour préparer l’été avec les acteurs chargés de la lutte contre les incendies. En 2022, 72.000 hectares, dont 60.000 hectares de forêts, sont partis en fumée en France. Soit six fois plus que la moyenne des dernières années. L’été 2023 s’annonce particulièrement sec et chaud. On le sait depuis l’année dernière, la livraison de nouveaux Canadair n’aura pas lieu avant 2026, le temps pour l’avionneur canadien de relancer sa ligne de production. Mais en attendant, la flotte est passée de 38 à 47 avions et hélicoptères avec neuf nouveaux appareils aériens.

Trois hélicoptères, deux avions Dash, quatre avions Air Tractor...

Parmi ces nouveaux appareils, on compte trois hélicoptères qui se faufilent et arrosent les zones les plus inaccessibles, deux avions Dash qui transportent, eux, deux fois plus d'eau ou de liquides retardant, idéal pour les feux de hautes végétations, mais qui doivent atterrir sur une piste d'aéroport. On retrouve aussi quatre avions Air Tractor, ce petit engin d'épandage parfait pour noyer le sol, n'a besoin que d'une piste sommaire de 600 mètres pour décoller.

"Ce qui est une vraie nouveauté, un vrai plus, c'est d'avoir une multiplicité de moyens, le bon engin, en fonction du type de risque que l'on a sur chaque végétation. Le Canadair, c'est un véritable outil efficace, mais s'il y a pas de lacs ou de grandes étendues d'eau, il n'aura pas d'utilité", explique Éric Forest, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Première coordination nationale

Les 47 avions et hélicoptères seront basés à Nîmes, dans le sud-est. Ils pourront être positionnés, c'est-à-dire déployés dans tout le pays. C'est la première fois qu'une coordination nationale est mise en place. Elle s'appuiera sur un nouveau système de prévisions, la météo des forêts. Cette nouveauté identifie les zones à risques vers lesquelles faire décoller au plus vite les appareils.