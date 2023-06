Comment fonctionnera la «météo des forêts», ce nouvel outil de prévention des incendies

C'est un bulletin météo d'un nouveau genre qui sera diffusé quotidiennement à compter de ce jeudi sur le site et l'application de Météo France. Sobrement baptisé "météo des forêts", il aura pour objectif d'informer la population du risque d'incendies dans l'ensemble des départements de l'Hexagone. L'été 2023 pourrait en effet connaître de nombreux épisodes de sécheresses après un hiver particulièrement peu pluvieux et insuffisamment compensé par les précipitations printanières. Associées à de fortes chaleurs, ces conditions climatiques sont particulièrement propices aux incendies. L'année dernière, selon les chiffres du programme Copernicus et du système européen d'information sur les feux de forêt, plus de 785.000 hectares de végétation sont partis en fumée, émettant au total neuf mégatonnes de CO2.

Différents paramètres pris en compte

Cette météo des forêts doit donc "contribuer à ce que chacun soit attentif et à mieux faire comprendre les éventuelles décisions locales pour interdire par exemple des balades en forêt quand les risques sont trop élevés", fait valoir Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Cette nouvelle carte offrira un éclairage département par département et proposera un code couleur allant de vert à noir, à l'instar de Bison Futé. Et informera la population du risque de feu de forêt.

La « météo des forêts », un nouvel outil de prévention et d'information sur le dangers d'incendies.https://t.co/qftgVPxYYK — DILA (@DILA_officiel) May 31, 2023

Pour établir un diagnostic précis, Météo France s'appuiera sur divers paramètres. La température, la sécheresse de la végétation mais aussi la force du vent et l'humidité de l'air seront ainsi pris en compte. En revanche, ce nouvel outil ne listera pas les incendies en cours ou à venir, précise le site service-public.fr. Le dispositif sera prolongé jusqu'à la fin du mois de septembre, à moins que la situation n'exige son maintien.

"90% des incendies sont d'origine humaine"

Une fois le risque d'incendie établi par cette météo des forêts, il appartiendra aux préfectures de prendre les dispositions qui s'imposent. Les barbecues, feux d'artifice, voire certains travaux agricoles pourront ainsi être temporairement prohibés. Lors de la présentation du dispositif fin avril, Chrisophe Béchu rappelait notamment que "90% des incendies sont d'origine humaine et environ plus de la moitié proviennent de gestes bêtes : du mégot, du barbecue, de la meuleuse".

Au cours de l'été, des cartes satellites seront envoyées aux maires afin de les aider à cibler les zones à risque au sein de leur commune. Enfin, une "météo des feux forêts", à destination des pompiers sera étendue cet été de 15 à 35 départements, puis 55 en 2024, indiquait en avril dernier Virginie Schwarz, PDG de Météo-France.