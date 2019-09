Incendie à Rouen : "Il n'y a pas d'inquiétude excessive à avoir", d'après les pompiers

REPORTAGE

La préfecture se veut rassurante. Vingt-quatre heures après le spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, un site classé Seveso, elle a affirmé que le sinistre n'avait entraîné ni danger de pollution ni de contamination.

Par mesure de précaution cependant, les écoles d'une douzaine de communes alentour restent fermées ce vendredi. Et les communiqués rassurants des autorités ne suffisent pas à apaiser l’inquiétude des habitants du coin. Dans les rues de Rouen, nombreux sont les passants qui portent un masque blanc, ou se couvrent le visage d'une écharpe. "On ne sait jamais", expliquent-ils.

"On en a plein les doigts"

La suie noire retrouvée dans les jardins sur les 22 kilomètres de trajet du nuage noir n’a rien d’alarmant non plus, insistent les autorités. "Au niveau de ma tonnelle, il y a de la suie qui coule", raconte au micro d'Europe 1 Christine, inquiète, comme d'autres habitants. "La piscine, comme vous voyez, elle est toute noire. On en a plein les doigts." Au toucher, ces sombres suies ressemblent plutôt à de l'huile.

Seuil de toxicité "non inquiétant"

Des analyses ont d'ores et déjà été menées par les pompiers, directement sur le terrain. Leur porte-parole, le commandant Chislard, ne cesse de le répéter : "Il n'y a pas d’inquiétude excessive à avoir. On a fait des mesures de seuil de toxicité de la fumée et ces seuils se sont avérés non inquiétants."

Des analyses plus fines sont en cours en laboratoire, afin de rassurer le plus possible la population. Les premiers résultats devraient être connus dans la soirée.