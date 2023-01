«Impossible d'enseigner jusqu'à 64 ans» : les professeurs mobilisés contre la réforme des retraites

REPORTAGE

La colère contre la réforme des retraites se fait aussi ressentir chez les enseignants. Les appels à descendre dans la rue jeudi prochain sont nombreux. Les professeurs s'organisent pour manifester et enchaînent les réunions syndicales, comme à Trappes, dans les Yvelines.

"Il faut vraiment qu'on sauve l'Éducation nationale"

Sophie, la trentaine, professeure des écoles, ne se voit pas enseigner pendant encore plus de 30 ans. "C'est dur de travailler avec des enfants. À 64 ans, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force physique, on n'a plus la force mentale. C'est psychologiquement épuisant. Ce n'est pas possible d'enseigner jusqu'à 64 ans."

Patricia, elle, est prête à descendre dans la rue pour défendre plus que sa retraite, sa vision du métier d'enseignant. "Il faut vraiment qu'on sauve l'Éducation nationale. J'en ai marre qu'on se moque de moi et de mon métier. Je veux un peu plus de respect et cela commence par une augmentation du salaire et de nous laisser partir en retraite en bonne santé", insiste la professeure.

Reconduire "jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause"

Du côté des syndicats enseignants, les appels à manifester le 19 janvier sont nombreux. Cécile, membre de Force Ouvrière, espère une forte mobilisation de ses collègues. "Je pense que ça va être massif. On est déterminé. Ici, on n'a pas obtenu ce qu'on veut. Nous espérons reconduire le lendemain et les jours suivants, jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause", annonce-t-elle.

Et pour préparer leur journée d'action de jeudi, ces professeurs ont déjà prévu plusieurs autres réunions jusqu'au 19 janvier.