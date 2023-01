La retraite à 64-65 ans : dans quel état de santé ?

La retraite à 64 ou 65 ans ? La question est sur la table du gouvernement. La réforme envisage d'inciter les Français à travailler plus longtemps, et de s'arrêter plus tardivement. Mais dans quelles conditions physiques ? À 65 ans, les Français ont, en moyenne, une dizaine d'années d’espérance de vie en bonne santé devant eux. Mais à cet âge-là, de nombreux Français sont déjà diminués, en particulier au sein des catégories socio-professionnelles les plus basses.

L'espérance de vie sans incapacité

C'est ce que révèle un indicateur, appelé "l'espérance de vie sans incapacité". Cela correspond à la durée de vie moyenne d'une personne avant qu'elle ne soit limitée dans ses activités quotidiennes. Actuellement, près d'un quart des Français sont limités physiquement un an après le début de leur retraite, d'après le ministère de la Santé. Un chiffre qui monte à un tiers pour les ouvriers.

Un tiers des hommes les plus pauvres sont déjà décédés à 65 ans

En ce qui concerne la mortalité, les différences sociologiques sont encore plus marquantes puisqu'à 65 ans, un tiers des plus pauvres sont en effet déjà décédés. "30% environ des 5% les plus modestes sont déjà décédés à l'âge de 65 ans, alors que c'est le cas de 6% des 5% les plus aisés", commente Sylvie Le Minez, cheffe de l’unité des études démographiques et sociales à l’Insee. "Il y a donc une probabilité de décéder avant l'âge de 65 ans qui est environ cinq fois supérieure pour les hommes les plus modestes, par rapport aux hommes les plus aisés", précise-t-elle.

Les femmes les plus modestes, elles, ont quatre fois plus de risques de décéder avant 65 ans, par rapport aux femmes les plus aisées.