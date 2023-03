Immobilier : le taux d'usure passe à 4% en mars, une bonne nouvelle ?

Est-ce le bon moment pour aller voir son banquier ? De nouveaux taux d'usure entrent en vigueur ce mercredi 1er mars. Pour les prêts à taux fixe sur 20 ans et plus, le taux maximal auquel vous pourrez emprunter est de 4% alors qu'il était de 3,79% en février. Pour les crédits de 10 à 20 ans, l'usure passe de 3,71% à 3,87%. Cette troisième augmentation de l'année devrait permettre à certains emprunteurs d'accéder plus facilement à un crédit.

Pourquoi le taux d'usure bloque-t-il des dossiers ?

En effet, l'augmentation des taux de crédits immobiliers a été si rapide ces derniers mois, que le coût total du prêt venait heurter, voire dépasser, le plafond de sécurité imposé par un taux d'usure trop faible. C'est d'ailleurs pour éviter cela que l'habituelle réactualisation trimestrielle du taux d'usure est devenue mensuelle pour six mois, jusqu'à juillet. Une mesure de la Banque de France, publiée au Journal officiel le 26 février, qui doit donc permettre de débloquer un certain nombre de dossiers de prêt.

Reste que le bénéfice de l'actualisation mensuelle ne sera pas forcément suffisant pour faire passer tous les dossiers. En particulier ceux des primo-accédants, dont les conditions d'accès à l'emprunt sont plus dures que pour les autres profils. Sans oublier que le contexte reste défavorable, entre une inflation galopante, des prix toujours élevés et des taux d'intérêts qui ne cessent d'augmenter.