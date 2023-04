Immeuble effondré à Marseille : émotions et solidarité dans le quartier touché par la catastrophe

REPORTAGE

À Marseille, suite à l'effondrement d'un immeuble d'habitation de quatre étages qui a provoqué la mort de quatre personnes dans la nuit de samedi à dimanche, l'émotion est immense. Les habitants ont l'impression de revivre le cauchemar de la rue d'Aubagne en 2018. Les Marseillais se sont tout de suite mobilisés pour apporter l'aide, chacun à son échelle.

L'entraide des commerçants

Dès les premières heures qui ont suivi le drame, les Marseillais se sont mobilisés. À l'image d'Adrien, le patron d'un bar situé à quelques mètres des bâtiments effondrés.

"Ici, le bar est avant tout un lien social avant d'être un commerce. On a décidé de rester ouvert exprès pour eux, d'habitude on ferme le dimanche après-midi. Cela a permis aux habitants du quartier de se retrouver, puis de parler de ce qui s'est passé. Tout le monde s'entraide vraiment. Il y a une vraie solidarité", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Dans l'une des boulangeries du quartier, des habitants viennent spontanément payer des cafés et croissants destinés aux secours. "On a eu un monsieur dimanche qui nous a fait un don énorme de 500 euros et nous avons beaucoup de clients qui ont mis en place d'eux-mêmes des viennoiseries, des cafés pour les offrir au secours, en sachant que nous offrons également un petit déjeuner aux secouristes. C'est cela Marseille, on est solidaire", détaille Erika, l'une des vendeuses de la boulangerie.

Une solidarité de quartier

Les habitants sont également solidaires de la Plaine, le quartier touché par l'explosion. Frédéric y vit depuis 20 ans :"Je suis dans un groupe WhatsApp, on a communiqué avec les parents voir si des gens avaient besoin de quelque chose. Chacun s'est mis à disposition pour aider ou donner des choses. Personnellement, on se sent touchés. C'est un quartier où on croise régulièrement les gens au marché, dans les commerces, quand ça touche des gens qu'on a pu croiser dans la rue, ça fait quand même quelque chose".

Au total, 30 immeubles ont été évacués et 200 personnes ont été relogées par la mairie ou accueillies dans leurs familles.