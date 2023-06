«Ils sont parfois immatures» : les auto-écoles partagées autour du permis à 17 ans

La rumeur courrait depuis quelques semaines. C'est désormais chose faite : la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé ce mardi que les jeunes pourront passer le permis de conduire dès 17 ans. S'il y a encore quelques années, l'âge pour passer le précieux sésame était de 18 ans, il avait déjà été abaissé une première fois à 17 ans et demi au milieu des années 2010.

Pas de changement pour les auto-écoles

Du côté des auto-écoles, la nouvelle ne surprend guère. Rue de la Convention, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, Gérard s'affaire autour de l'une des voitures de son établissement. Pour lui, accueillir des jeunes de 17 ans en janvier dans sa structure ne sera pas vraiment une nouveauté.

"Les élèves qui sont en conduite accompagnée ont moins de 17 ans. Souvent, on les a à partir de 15 ans, 15 ans et demi" pour ce type d'apprentissage, explique le moniteur. Chaque semaine, ils donnent environ 45 heures de cours. Mais Gérard s'attend à une hausse de fréquentation et à des problèmes de logistique, pour lui comme pour l'État.

Des ados parfois tête en l'air

"Il faudra peut-être embaucher plus de moniteurs ou alors répartir plus sur la semaine" les cours, explique-t-il au micro d'Europe 1. "Et surtout, il faut que derrière ça suive et qu'il y ait autant d'examens qui puissent se dérouler que possible", souligne le professionnel.

Et d'après son expérience en conduite accompagnée, il faudra apporter à ces jeunes élèves une attention toute particulière et pas seulement derrière le volant. "Ils sont parfois immatures et il y en a qui se présentent à l'examen et qui oublient leur carte d'identité par exemple. C'est juste un oubli, vous allez me dire mais seulement, le jour de l'examen, c'est foiré", alerte Gérard. Mais peu importe l'âge, l'examen du permis de conduire restera lui tout aussi exigeant.