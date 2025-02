«Ils ont arraché les arbres» : les gens du voyage s'installent illégalement près de Toulouse

À Toulouse, des gens du voyage occupent illégalement un terrain et empêchent un projet de salle de loisirs de se concrétiser. Sur place, les habitants sont vent debout, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'ils élisent domicile devant chez eux.

C'est une situation vécue régulièrement un peu partout en France. Cette fois, dans l'ouest de Toulouse, entre une école flambant neuve, le parc de loisirs de la Ramée et des petits immeubles récents... La communauté des gens du voyage a installé son camp sur un immense terrain qui devait pourtant accueillir prochainement une salle de sport. Depuis trois jours, une centaine de véhicules a pris possession des lieux en toute illégalité et ce n'est pas la première fois.

"Une décharge à ciel ouvert"

Sur place, un gigantesque tuyau accroché au sommet de deux lampadaires attire l'œil. "Ils piratent le réseau d'eau potable et se connectent avec un tuyau sur la bouche d'incendie", explique Mathieu qui habite juste en face. Ensuite, "ils font passer le tuyau jusqu'à aller chez eux", poursuit-il. Et cela ne rassure pas Léna. "Si demain, il y a un incendie, on est dans la mouise", lance-t-elle au micro d'Europe 1.

C'est sans compter les nombreuses dégradations dénoncées par Armelle qui vient d'adresser une lettre au préfet. "Ils ont arraché les arbres et détruit la clôture pour passer. Et derrière, on a beau leur mettre des containers, ils jettent leurs ordures. Forcément, au bout d'un moment, il y a des rats, c'est comme une décharge à ciel ouvert", déplore-t-elle.

"Ça peut faire peur à certaines personnes"

Un terrain occupé pour la troisième fois en 18 mois. À chaque passage, l'Institut de beauté de Marine doit faire face à une baisse de sa fréquentation. "Ils sont installés devant mon commerce. Au niveau visuel, c'est dérangeant et ça peut faire peur à certaines personnes, ce n'est pas très vendeur", juge-t-elle. Les nombreuses plaintes du propriétaire restent lettre morte depuis un an et demi.