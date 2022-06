Île-de-France : la climatisation progresse dans les transports en commun

La climatisation des transports en commun de la région parisienne progresse, mais il faudra attendre plusieurs années avant qu'elle ne soit généralisée à tous les trains, RER, métros, trams et autobus dont le renouvellement est en cours, a indiqué Ile-de-France Mobilités (IDFM) jeudi. Quelque 40% des 10.500 bus et cars circulant en Ile-de-France sont actuellement climatisés, dont 24% des bus RATP dans la zone centrale, la périphérie étant mieux pourvue. L'ensemble du parc devrait être équipé d'ici 2029, selon des éléments fournis à l'AFP par l'autorité régionale des transports.

36% du métro parisien équipé d'une ventilation réfrigérée

"Depuis 2019, tous les bus commandés sont équipés de système de climatisation douce pour ne pas trop consommer d'énergie", a insisté IDFM. Pour le métro parisien, 36% du parc est équipé de ventilation réfrigérée : sont concernées les rames circulant sur les lignes 1, 2, 5 et 9 ainsi qu'une partie de celles de la ligne 14. "Le renouvellement des rames des autres lignes est en cours", en commençant par les lignes 4 et 11, a précisé IDFM qui veut avoir remplacé tout son matériel métro "d'ici 2035".

En attendant, les métros les plus anciens des lignes 3, 3bis, 6, 10, 11 et 12 disposent d'une "ventilation naturelle" grâce à des ouvertures dans le toit qui permettent de faire circuler l'air. Les tramways, eux, sont tous climatisés, sauf les rames du T1 dont le renouvellement est prévu entre 2024 et 2025. Quant aux RER et trains de banlieue, ils sont climatisés ou équipés de ventilation réfrigérée à 73%, contre 53% fin 2015. L'objectif étant de dépasser les 90% en 2025, au fur et à mesure de la mise en service de rames neuves ou rénovées. Toutes les rames neuves seront climatisées et les rames rénovées majoritairement équipées de ventilation réfrigérée, selon IDFM.

La ventilation réfrigérée utilise l'air extérieur et produit un écart de température de quelques degrés pour apporter une sensation de fraîcheur. Technologie plus puissante et encombrante, la climatisation utilise également l'air extérieur mais produit un écart de température plus important. Elle consomme plus d'énergie et rejette plus de chaleur.