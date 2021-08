"Il y en a partout" : en Alsace, les cigognes sont plus nombreuses que jamais

REPORTAGE

En Alsace, les cigognes se portent mieux que jamais. Ces beaux oiseaux, emblèmes de la région, n'y ont jamais été aussi nombreux. Pourtant, l’espèce a bien failli disparaitre il y a 50 ans, mais la catastrophe a été évitée. Grâce à un vaste programme de protection et de réintroduction, les cigognes se sont multipliées et cohabitent parfaitement avec l’Homme, comme à Molsheim, près de Strasbourg.

"La population a encore augmenté"

Voilà cinq, six ans qu'une belle cigogne a élu domicile dans le jardin de Ludovic, au sommet de son grand sapin. "Elles font beaucoup de bruits. Elles mettent des branches un peu partout", décrit-il. Pour lui, "c'est une petite fierté d'avoir juste une cigogne dans notre jardin à nos côtés... Dans notre rue, il y en a vraiment partout".

Douze couples de cigognes se trouvent dans cette commune de 9.000 habitants, alors que dans les années 1970, il n'en restait plus que neuf dans toute l'Alsace. Elevé et nourri par l'homme, l'oiseau a pu être sauvé. "En 2015, on avait environ 800 couples de cigognes, et a priori, la population a encore un petit peu augmenté. Donc on serait à peu près à 1.000 couples", explique Cathy Zell, chargée de mission à la LPO d'Alsace.

"Ne pas lui donner n'importe quoi à manger"

Le nombre est désormais suffisant pour laisser la cigogne se débrouiller toute seule, même si elle vit en bonne harmonie avec l'Homme. A condition de prendre quelques précautions. "Il faut respecter certaines règles qui est de la laisser tranquille, de ne pas lui donner n'importe quoi à manger, notamment du pain. On ne touche pas, on les laisse vivre leur vie d'animal sauvage", recommande Cathy Zell.

Et l'animal sauvage a retrouvé depuis peu son instinct de migration. Dans quelques jours, les cigogneaux vont partir pour la première fois découvrir l'Afrique.