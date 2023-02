«Il y a plein de souvenirs qui remontent», au salon Rétromobile la nostalgie des passionnés

C'est un rendez-vous de plus en plus populaire qui attire les passionnés de vieilles mécaniques et qui convoquent chez certains des souvenirs enfouis. Le salon Rétromobile qui fait la part belle aux voitures anciennes et de collection, est ouvert jusqu'à dimanche à la Porte de Versailles à Paris. Le record de fréquentation et celui des enchères devraient être battus.

Au milieu des allées, Dominique flâne le sourire aux lèvres. Accompagné d'un ami, il se plonge dans une séquence nostalgie. "On discute, on rigole, il y a une ambiance ! Et puis ça fait plaisir de revoir des voitures anciennes que j'ai connues quand j'étais gamin. On se dit 'Tiens tu la connais celle-là ?' ou encore 'Oh cette voiture là, je m'en rappelais plus !' Vous voyez, c'est ça."

Un marché qui a le vent en poupe

Un peu plus loin, Jean-Marc est dans son élément au milieu des voitures des années 30 et autres grands classiques que sont la 2CV ou encore la R5, sans oublier les sportives. "Quand on est passionné d'automobile, on a assisté à des courses. Et là, de revoir ces voitures, il y a plein de souvenirs qui remontent : le bruit, le hurlement des moteurs, la musique des moteurs. Et puis les voitures françaises qui ont fait la gloire de l'industrie automobile", énumère-t-il.

Le salon Rétromobile regorge également de voitures d'exception avec des enchères à plusieurs millions d'euros et des opportunités plus raisonnables. "On peut retrouver par exemple une zone à moins de 25.000 euros pour favoriser l'accès aux véhicules de collection. Et là, on a à peu près 130 véhicules qui sont disponibles à la vente durant la semaine.

Le marché est d'ailleurs en constante augmentation et s'affiche en hausse de 3% par rapport à l'an dernier. La Peugeot 205 en est la principale vedette puisqu'il s'agit de la voiture ancienne la plus vendue en 2022. À l'aube de son 40e anniversaire.