«Il y a des bonnes choses et des choses à revoir» : avis mitigés du public sur le dernier Astérix

C'est l'un des films le plus attendu de l'année, et le plus gros budget de l'histoire du cinéma français. Ce mercredi, les spectateurs se rendent dans les salles obscures à la découverte du nouvel opus de la saga Astérix, intitulé Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu. Guillaume Canet dans le rôle de l'intrépide gaulois, Gilles Lellouche dans celui de son fidèle compagnon, Vincent Cassel qui revêtit la toge de Jules César... Le casting est riche, et à la sortie de la toute première séance parisienne en présence de certains acteurs, et qui a accueilli 96 personnes, les avis du public sont mitigés.

Rencontrée par Europe 1, Sandra trouve que le scénario manque un peu de cohérence. "J'ai trouvé que certains acteurs se démarquaient des autres, comme Jonathan Cohen et José Garcia", affirme-t-elle au sortir de la séance.

"Il n'y avait pas vraiment de scénario"

"Après, j'avais l'impression que c'était plutôt une grande vidéo YouTube, avec McFly et Carlito, et on avait l'impression que c'était juste pour faire rire et faire des entrées. Il n'y avait pas vraiment de scénario, on ne voyait pas où ça allait", partage cette spectatrice quelque peu déçue. Un autre amateur de la saga se dit mi-figue mi-raisin. "Il y a des bonnes choses, et des choses à revoir", avance-t-il au micro d'Europe 1.

Pour ce dernier, "le personnage Obélix joué par Gilles Lellouche est hyper convaincant, Guillaume Canet aussi en Astérix". Toutefois, "il y a des moments qui m'ont laissé un peu perplexe", confie ce spectateur. "Du mou, un petit manque de rythme et parfois des vannes qui ne marchent pas beaucoup... Dans l'ensemble, on passe un bon moment mais avec quelques faiblesses par moment."

Ces premières critiques restent un peu plus positives que celles publiées par de nombreux titres de presse ce mercredi matin.