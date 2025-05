Après «Mission Cléopâtre» et «Le Combat des chefs», Alain Chabat va-t-il terminer une BD inachevée d'Astérix et Obélix ?

Après un film en prise de vue réelle et une mini-série d'animation 3D, Alain Chabat va-t-il terminer une bande dessinée inachevée d'Astérix et Obélix ? Dans une interview chez nos confrères d'"Ouest France", l'acteur et comédien ne semble pas fermé à l'idée, mais sous condition.

Alain Chabat encore lié à Astérix. Après Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti dans les salles en 2002, et la mini-série d'animation 3D Astérix et Obélix : Le Combat des chefs, disponible sur Netflix depuis ce mercredi 30 avril, Alain Chabat pourrait se voir confier un nouveau projet par la fille de René Goscinny, un des créateurs de la BD.

Dans plusieurs interviews, le comédien français avait révélé avoir envie d'écrire un jour une bande dessinée, car en octobre 2021, Anne Goscinny avait révélé, dans une interview pour l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, avoir retrouvé une histoire inachevée de son père et qui portait le titre d'Astérix au cirque.

"Il y a un début génial", affirme l'acteur

Elle avait estimé à l'époque que pour que quelqu'un termine cet album, cela serait "très compliqué" : "C'est comme une peinture de Goya qui aurait un trou. Mais un jour, nous essaierons. Ce serait une aventure extraordinaire". Selon Ouest France, Anne Goscinny penserait donc à Alain Chabat pour terminer cette œuvre inachevée par son père, décédé en 1977.

Toujours interrogé par nos confrères du journal Ouest France pour la sortie du Combat des chefs, le principal intéressé répond "Pourquoi pas ?" : "Comment dire, c'est au-delà de la responsabilité. C'est très intimidant. Personne ne sait où René Goscinny voulait aller. Ce ne sont pas trois pages qui résument l'histoire, mais 20 écrites sans rature, l'une après l'autre. Il n'y a que lui qui savait où il avait envie d'aller, donc il y a plein de pistes possibles".

Il ajoute également qu'il est toujours ouvert au dialogue avec Anne Goscinny, "notamment si on trouve plus d'infos sur cet album. Je ne peux pas en dire plus, mais, effectivement, il y a un début génial". Ce qui sûr pour le moment est qu'un nouvel album de la franchise doit sortir au mois d'octobre prochain, Astérix en Lusitanie, scénarisé par Fabcaro et dessiné par Didier Conrad.