Face à la situation politique actuelle, de 6 Français sur 10 se disent favorables au retour du service militaire, selon un récent sondage. En Alsace, ils sont nombreux à regretter son absence. Europe 1 est allée à leur rencontre.

Le retour du service militaire obligatoire va-t-il se concrétiser ? Dans un récent sondage, six Français sur dix se disent favorables à son retour. Car face au possible retrait des États-Unis, rétablir un service militaire obligatoire permettrait aux Français de se sentir plus en sécurité, estime Thomas, qui craint le contexte politique actuel.

Esprit d'équipe

"Ça peut faire peur. Il faut effectivement que la France se prépare aux menaces extérieures, deviennent plus autonomes des Américains, ça, c'est sûr. Ça permettrait de se considérer comme plus patriote", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Suivre une formation militaire permet également de transmettre des valeurs et des enseignements fondamentaux pour Paul et Julien qui ont fait l'armée. "Ça permet la cohésion de la nation, de travailler l'efficacité et redonner une âme à notre pays", estime de son côté Paul. Avant que Julien n'ajoute : "Au service militaire, tu es obligé d'avoir des contacts. Tu apprends le savoir-vivre, à respecter ton prochain. Et avec ce qui se passe à l'heure actuelle, il faut des soldats", insiste-t-il.

Transmettre des valeurs

Le service militaire est aussi l'occasion d'allier la vie en communauté et le renforcement de l'ordre dans un pays, évoque de son côté ce Strasbourgeois. "Il y a des contraintes, de la discipline, il y a du travail et de la vie en communauté. Moi, j'ai des copains qui ont fait leur service militaire en Allemagne, d'autres qui sont allés à Marseille... Il y a eu un mélange", conclut-il.

Ces Alsaciens espèrent que ce service sera à nouveau obligatoire. Mais pour ce faire, il faudrait que le gouvernement mette plus de moyens financiers dans les casernes.