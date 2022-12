«Il faut marquer le coup» : pour la finale de la Coupe du monde, Albi installera un écran géant

Plus que deux jours avant la finale de la Coupe du monde 2022. Et pour suivre ce choc entre la France et l'Argentine, beaucoup de supporters se rendront dans les bars, la plupart des villes ayant renoncé aux écrans géants soit par boycott soit en raison des températures hivernales. Mais avec les Bleus en finale, changement de stratégie pour certaines d'entre elles, qui décident de s'équiper au dernier moment pour permettre de partager ce moment de ferveur populaire. C'est le cas d'Albi, dans le Tarn, qui vient de décider d'installer un écran géant dimanche après-midi, au chaud, au parc des expositions.

Jusqu'à 4.000 supporters

"On l'avait dit dès le début de la Coupe du Monde. Si la France allait en finale on pouvait l'envisager", explique au micro d'Europe 1, l'adjoint aux sports de la mairie d'Albi, Michel Franques. Dès la qualification mercredi soir, il a réservé le parc des expositions qui pourra accueillir 4.000 supporters en intérieur.

"On avait déjà un peu anticipé dès les quarts de finale pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau", ajoute l'élu. "L'occasion nous est donnée là d'avoir un temps un petit peu festif. Il faut marquer le coup et c'est toujours un moyen de se rassembler. Ça ne veut pas dire pour autant, qu'on valide et qu'on cautionne la question des droits de l'Homme au Qatar", souligne toutefois Michel Franques. Il faut dire que la ville n'avait pas souhaité se prononcer lorsque de nombreuses villes ont renoncé aux écrans géants, au nom du boycott.

"Je trouve ça cool"

"Ça me fait sourire parce qu'il y a trois mois tout le monde voulait boycotter et aujourd'hui tout le monde est derrière l'équipe de France. Ça en dit beaucoup sur la culture de l'instant", s'agace Clément. Le supporter qui a suivi la demi-finale avec passion se réjouit de pouvoir vivre ce match avec une foule de supporters.

"C'est bien de vivre des trucs comme ça tous ensembles. Qu'il y ait des émotions communes je trouve ça cool". Alors, le parc des expositions accueillera les supporters dès 14h30 et ce sont deux clubs de foot locaux qui tiendront la buvette pour trinquer à la santé des Bleus et on l'espère à la victoire.