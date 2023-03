«Il faut faire des choix», dans les supermarchés, les chariots se vident à cause de l'inflation

Sur le parking de ce supermarché situé à Châtillon dans les Hauts-de-Seine, Marie-Chantal pousse un chariot à moitié plein. À l'intérieur, ses courses pour la semaine à venir. "Là, je n'ai pratiquement rien et c'est vrai que j'en ai déjà pour 100 euros. J'ai du lait, du papier toilette et de l'épicerie. Je fais très attention à ce que j'achète et je me cantonne à une liste", indique-t-elle. Il faut dire que les prix de l'alimentaire ont bondi de 16% au mois de mars par rapport à l'année dernière et font désormais office de locomotive de l'inflation en France. De quoi pousser les consommateurs à considérablement réduire la voilure dans les allées des supermarchés.

"Trouver les bonnes techniques pour dépenser moins"

Tenir un budget devient de plus en plus difficile et peut donc conduire à des privations. "Je regarde beaucoup plus les prix. Il y a des choses que je n'achète plus et que j'achetais avant, comme les gâteaux par exemple. Je fais plus attention maintenant. Il faut faire des choix", témoigne Sophie.

Certains flairent donc les bons plans et traquent les promotions. "Je fais le déplacement quand je sais qu'un produit n'est pas cher. Je regarde les catalogues, je regarde sur internet, j'essaie de trouver les bonnes techniques pour dépenser moins. Les fins de mois deviennent vraiment trop serrés", déplore Daby. Pour faire baisser encore davantage l'addition, certains se tournent vers les enseignes discount pour l'achat de leurs fruits et légumes.