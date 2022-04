«Il a régné sur le théâtre en monstre sacré» : Emmanuel Macron rend hommage à Michel Bouquet aux Invalides

Un hommage national a été rendu au grand comédien Michel Bouquet ce mercredi aux Invalides. Le monstre sacré du théâtre est mort il y a deux semaines, à 96 ans. Emmanuel Macron, tout juste réélu, a présidé cet hommage dans la cour des Invalides. Et l'émotion était à son comble lors de la cérémonie.

"Tu étais l'essence et l'unique"

Elle a commencé par des honneurs militaires devant une immense photo en noir et blanc de Michel Bouquet, au milieu de la cour des Invalides. Puis, des comédiens ont salué la mémoire de leur pair de théâtre, comme Fabrice Luchini : "Personne ne pouvait jouer à ta place. Personne ne pouvait te remplacer. Tu étais l'essence et l'unique".

Il y a eu aussi les remerciements et les larmes aussi de Muriel Robin, qui fut son élève au conservatoire. "Vous m'avez sans doute empêchée de mourir et plus encore, donner à vivre. Votre tendresse teintée de pudeur, votre bonté, nous n'oublierons jamais".

"Vous m'avez sans doute empêché de mourir": l'hommage de Muriel Robin à Michel Bouquet pic.twitter.com/NUH8CDR06u — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

"Michel Bouquet était devenu un maître de l'art du théâtre"

Emmanuel Macron a ensuite rendu hommage à "ce monstre sacré du théâtre", lors de son éloge funèbre : "Michel Bouquet n'avait besoin que d'être là pour captiver, que de plisser les lèvres pour effrayer, que de baisser les yeux pour émouvoir. Car de cet art, Michel Bouquet, ancien élève du conservatoire, en était devenu un maître".

Et à la fin de son discours, une rose blanche déposée par Emmanuel Macron au pied du portrait de Michel Bouquet, sur un air de Mozart.