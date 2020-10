Qu'attendent les enseignants de l'hommage d'Emmanuel Macron à Samuel Paty ?

Ce sera un moment important pour tout le corps enseignant. Emmanuel Macron rendra mercredi soir un hommage national à Samuel Paty à la Sorbonne, trois jours après son assassinat près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine. La cérémonie, en présence de 400 invités dont une centaine d'élèves d'établissements d'Ile-de-France, débutera à 19h30 dans la cour de la Sorbonne, lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de l'enseignement.

"On aimerait que le président de la République exprime pour l'ensemble de toute la communauté éducative le soutien de la nation à son école, à ses enseignants. C’est important", affirme Frédéric Marchand, secrétaire général de l'Unsa Education.

Une minute de silence

Après l'arrivée du cercueil, un chant sera interprété par l'orchestre de la Garde républicaine et la maîtrise de Radio France et deux textes seront lus par des élèves et des enseignants. Le chef de l'Etat prononcera ensuite un bref discours, suivi d'une minute de silence en hommage au professeur d'histoire-géographie.

Des rassemblements d'enseignants partout en France

Le ministère de l'éducation nationale a suggéré la lecture du texte d'Albert Camus, Lettre à son instituteur. Les enseignants attendent du président qu'il rappelle la centralité de l'école dans la République. Ce qui suppose de tirer des leçons, explique Frédérique Rolet, secrétaire du SNES. "Cela suppose que l'on aide les enseignants à faire leur métier, qu'on leur assure protection et soutien quand ils rencontrent des difficultés, comme ça a été le cas pour Samuel Paty." Mercredi soir, des enseignants se rassembleront partout en France pour s’associer à l’hommage.