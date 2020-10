Attentat de Conflans : l'émouvante marche blanche en hommage à Samuel Paty

REPORTAGE

Après l’assassinat du professeur d’histoire Samuel Paty, décapité vendredi à Conflans-Sainte-Honorine, une marche blanche a été organisée mardi soir dans cette ville des Yvelines pour lui rendre hommage. Elle est partie un peu après 18h30 du collège du Bois d’Aulne, où il enseignait et près duquel a eu lieu le drame.

Plusieurs milliers de personnes rassemblées

La marche est partie après des applaudissements et de longues minutes de silence. Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées sous la pluie, en arc de cercle autour de la femme de Samuel Paty. Parmi eux, des habitants, des collégiens et des professeurs.

"C’est irréel. Jamais on n’aurait pu penser que cela arriverait dans notre partite ville tranquille. Jamais je n’aurais imaginé voir ma ville passer aux infos pour un tel fait", raconte Charlotte, qui a deux de ses fils scolarisés dans ce collège.

#MarcheBlanche#ConflansSainteHonorine

Applaudissements avant la marche blanche en hommage à #SamuelPaty, professeur du collège Le Bois d'Aulne tragiquement assassiné vendredi 16 octobre.

"On est là pour soutenir les enseignants"

"Ca a affecté beaucoup de gens. Savoir que c’est dans notre ville, ça fait mal. On est là pour soutenir les enseignants, nos amis qui sont dans ce collège. On est là pour témoigner notre chagrin et notre peine. Car ça touche tout le monde. Même si on ne connaissait pas ce professeur, c’est quand même dur", confie Laura, collégienne à Conflans-Sainte-Honorine. "On va déposer les fleurs place de la Liberté. Je pense que c’est symbolique", complète son amie, un bouquet de fleurs à la main.

Début de la #marcheblanche en hommage à #samuelPaty, professeur du collège Le Bois d'Aulne tragiquement assassiné vendredi 16 octobre.

Le maire de Conflans-Sainte-Honorine a également rendu un dernier hommage à Samuel Paty. Mercredi, un hommage national sera rendu à l’enseignant à 19 heures, dans la cour de La Sorbonne. Emmanuel Macron remettra également à Samuel Paty la Légion d'honneur à titre posthume.