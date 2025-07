Homicides, trafic de stupéfiants... Le ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la délinquance et de l'insécurité en 2024

Le ministère de l’Intérieur a dévoilé son dernier bilan de la délinquance et de l'insécurité en France. En 2024, les homicides sont légèrement en baisse, mais le nombre de tentatives explose. Le trafic de stupéfiants engendre cette hausse : la consommation de stupéfiants augmente de 10 % en un an.

Les chiffres de la délinquance et l'insécurité en 2024 viennent d'être dévoilés par le ministère de l'Intérieur. Une année marquée par les Jeux olympiques et une présence policière exceptionnelle, qui a permis une baisse de certains indicateurs. Mais derrière cette accalmie apparente, d’autres chiffres témoignent d’une réalité plus préoccupante.

Si les homicides enregistrés reculent légèrement (-2 %), les tentatives, elles, continuent d’exploser. En 2024, leur nombre progresse encore de 7 %, poursuivant une tendance inquiétante : elles ont doublé depuis 2017. Cette hausse s’explique en grande partie par le trafic de stupéfiants, qui alimente une violence de plus en plus fréquente sur le territoire.

Le trafic de drogue en forte progression

Le "tsunami blanc" se confirme dans les chiffres : la consommation de stupéfiants augmente de 10 % en un an. Malgré les efforts des forces de l'ordre, les affaires impliquant des trafiquants ont grimpé de 6 %, soulignant la diffusion croissante de ces réseaux sur l’ensemble du territoire.

Un bilan global contrasté

Sur les 17 principaux indicateurs scrutés par le ministère, sept sont en hausse, cinq stables et cinq en recul. La baisse la plus marquée concerne les vols et cambriolages, en recul de 11 % sur un an. Les cyberattaques suivent la même tendance, avec un repli de 5 %, notamment grâce à la mobilisation massive des forces de l’ordre durant les JO.

Une stabilité trompeuse avant une remontée en 2025

L’année 2024 apparaît globalement stable, mais cette situation pourrait n’être qu’un sursis. Les chiffres du premier semestre 2025 sont alarmants : les homicides repartent fortement à la hausse, avec une augmentation de 16 % par rapport à la même période l’an dernier.