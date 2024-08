JO de Paris 2024 : une parenthèse sécuritaire enchantée pour les Parisiens qui craignent le retour à la normale

Un dispositif policier exceptionnel qui ne posséde aucun trou dans la raquette. 45.000 membres des forces de l'ordre sont au rendez-vous de ces Jeux olympiques, aucun problème majeur n'est à signaler pour le moment. À tel point que les policiers qui encadrent les épreuves sont parfois applaudis, comme ce samedi quand ils sécurisaient l'installation de l'épreuve de cyclisme sur route.

"Je pense que ça va redevenir comme avant, peut-être que ce sera pire même"

Mais derrière cette euphorie olympique, les Parisiens s'inquiètent d'un retour à la normale après les compétitions : "On voit souvent soit des policiers, soit des militaires passés. C'est assez rassurant. Après les JO, il y aura aussi, naturellement, un relâchement. Tant qu'il y a des policiers, ça va. Après, ça risque de revenir à la normale qui n'est pas excellente", confie ce parisien au micro d'Europe 1.

Pour cette passante, elle craint que les choses soient pires qu'avant : "Les policiers vont revenir au nombre normal. Je pense que ça va redevenir comme avant, peut-être que ce sera pire même. Je pense que cette situation est temporaire et c'est grâce à la sécurité qui est mise en place pour les Jeux olympiques". Une crainte que confie Denis Jacob, ancien policier et directeur général de la société Sécurité Consultant : "Quand les JO seront terminés, bien évidemment que le niveau de sécurité va retomber et on va retrouver plus de délinquance, puisque toutes les petites crapules qui courent les rues, se tiennent à carreau pour le moment".

Ce qui est sûr, c'est que pour l'heure, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Cet important dispositif de sécurité sera maintenu au moins jusqu'à la fin du mois de septembre.