Hérault : une tonne de viande avariée découverte dans une boucherie

Plus d'une tonne de viande avariée a été trouvée mardi dans une boucherie d'Agde, dans l'Hérault, lors d'un contrôle effectué par des policiers et des agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), a appris l'AFP de source policière. Le contrôle avait été déclenché par le signalement d'un client mécontent.

Des dates de péremption passées de plusieurs mois. Mardi matin, les fonctionnaires ont trouvé des frigos et congélateurs non fermés regorgeant de viande d'agneau, de volaille et de bovins dont la date de péremption était passée parfois depuis plusieurs mois. Le gérant, qui devra faire détruire la marchandise avariée à ses frais, n'était pas sur place mais l'employé s'est vu signifier une interdiction de vente dans la boucherie et dans l'épicerie voisine.

Vers une fermeture définitive ? Cette boucherie avait été reprise en février dernier par un nouveau gérant qui proposait des produits halal. Le sous-préfet Christian Pouget a confirmé les faits et indiqué que tout serait mis en oeuvre pour que l'établissement soit définitivement fermé.