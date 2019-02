Hérault : une famille coincée chez elle depuis 10 jours à cause de la neige

La commune de Courniou, située dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, a été durement touchée par les chutes de neige en janvier. Et une famille en paie particulièrement les frais. Vivant dans une ferme isolée, elle est coupée du monde depuis dix jours car elle n'a pas les moyens de déneiger la voie desservant sa propriété, a rapporté dimanche France Bleu.

La mairie ne déneige pas les chemins privés. C'est le premier hiver dans l'Hérault de la famille Colombo et elle saura s'en souvenir. Car depuis le 24 janvier dernier, des congères de 70 cm se sont accumulés à certains endroits de sa propriété. Le chemin qui relie leur ferme à la route, long de 200 mètres, est, lui, impraticable. La mairie n'a en effet aucune obligation de déneiger les voies privées. Les habitants des lieux ne disposent, pour leur part, d'aucun moyen de le faire.

Ravitaillés en eau potable et en foin. Plus les jours passent, plus la vie est difficile. La ferme souffre du manque d'électricité car elle est alimentée de panneaux photovoltaïques, désormais recouverts de neige. La famille, composée de deux parents et de leurs deux enfants, dispose d'un groupe électrogène mais, pour économiser l'essence, elle ne l'utilise que le soir. Les aliments, eux, commencent à manquer. La mairie est venue à leur rescousse en leur apportant de l'eau potable ainsi que du foin pour leurs 11 chevaux.

Acheter un tracteur pour le prochain hiver. Mais pour Maud Colombo, le problème n'est pas résolu tant que le chemin d'accès à leur propriété n'est pas dégagé. La famille a donc décidé de lancer un appel : "Si quelqu'un a les moyens de déneiger régulièrement, quitte à ce qu'on lui donne quelque chose pour le faire...". En tout cas, pour l'hiver prochain, les Colombo ont déjà prévu de s'équiper d'un tracteur.