Hauts-de-Seine : un élève d'un lycée a été victime d'un acte antisémite

"Nous ne laisserons rien passer", a prévenu mercredi le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, lors d'une visite dans une école juive en banlieue parisienne, à propos d'agressions, d'actes ou de paroles antisémites au sein d'établissements scolaires. "La priorité aujourd'hui, pour l'Éducation nationale, c'est notamment d'assurer la sécurité et la sérénité dans nos écoles", a déclaré Gabriel Attal, aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, devant l'école privée juive Ozar Atorah à Sarcelles dans le Val-d'Oise.

Insultes antisémites de la part de ses camarades

Malheureusement, un cas est déjà à déplorer. Un élève s'est fait prendre à partie en sortant des toilettes. Il a essuyé une dizaine d'insultes antisémites de la part de ses camarades et s'est fait arracher son t-shirt. "J'ai eu l'occasion, hier soir, de demander que le procureur de la République soit saisi d'une agression dont a été victime cet élève en Ile-de-France. On saisira systématiquement le procureur de la République. Laissez nos enfants tranquilles", a déclaré Gabriel Attal devant les médias.

Le ministre de l'Éducation a également déclaré qu'il allait mobiliser les 546 personnels des équipes mobiles de sécurité des rectorats. Ces équipes sont composées d'assistants d'éducation, de professeurs et d'agents de sécurité ayant des compétences en médiation. Ils se déplacent dans les établissements en cas de crise ou d'événements graves afin de sécuriser les personnels et les élèves et surtout résoudre les situations.